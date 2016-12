POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 25. Dezember 2016:

Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin Wolfenbüttel, Adersheimer Straße Ecke Grauhofstraße Samstag, 24.12.16, gegen 09.30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin und einem Pkw kam es, als eine 70jährige aus Wolfenbüttel mit ihrem Fahrrad die Adersheimer Straße in Richtung Am Rehmanger befuhr und die Grauhofstraße querte. Eine 29jährige aus Wolfenbüttel befuhr mit ihrem Pkw die Grauhofstraße und wollte in die Adersheimer Straße einbiegen. Dabei übersah die Pkw-Fahrerin die Fahrradfahrerin. Der Pkw erfasste das Fahrrad und die Radlerin stürzte und verletzte sich. Sie wurde zur Behandlung und Beobachtung in das Wolfenbütteler Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

