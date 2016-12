POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 23. Dezember 2016:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Handtaschendiebstahl

Mittwoch, 21.12.2016, gegen 18:00 Uhr

Vermutlich beim Verstauen des Einkaufs oder beim Anschnallen ihres Kindes im Auto wurde einer 27-jährigen Geschädigten die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet. Die Tat ereignete sich am Mittwoch gegen 18:00 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufcenters in der Bahnhofstraße. Der Schaden wird mit rund 200,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstähle

Mittwoch, 21.12.2016, bis Donnerstag, 22.12.2016

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein vor einem Haus in der Dürerstraße gesichert abgestelltes Damenfahrrad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Rad der Marke Pegasus, Typ Piazza, im Wert von rund 450,-- Euro. Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21:00 Uhr und 03:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad, welches vor einer Gaststätte an den Krambuden gesichert abgestellt worden war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Nature, in schwarz / grün. Der Wert des Fahrrades wird mit 520,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Weihnachtsgesteck in Brand geraten, 92-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Donnerstag, 22.12.2016, gegen 18:20 Uhr

Vermutlich aufgrund einer abgebrannten Kerze geriet am Donnerstagabend in einem Haus im Klaus-Groth-Weg ein Weihnachtsgesteck in Brand. Nach ersten Ermittlungen der Polizei versuchte die 92-jährige Bewohnerin das Feuer offenbar zunächst eigenständig zu löschen, was ihr jedoch misslang. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brandreste schnell ablöschen. Die 92-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich in das Wolfenbütteler Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell