POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 23. Dezember 2016

Peine (ots) - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagabend, gegen 23:30 Uhr, wurde in Peine, auf der Hannoverschen Heerstraße, ein 57-jähriger Mann von der Polizei kontrolliert, der dort mit seinem Fahrrad unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein von ihm durchgeführter Alkotest ergab einen AAK-Wert von 2,23 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr, wurde in Peine, im Lehmkuhlenweg, von einem oder mehreren bisher unbekannten Personen das Fenster einer Wohnung in einem Wohngebäude aufgehebelt. Darüber gelangten der oder die Täter anschließend in die Wohnung und entwendeten diverse elektronische Geräte. Darunter befand sich auch eine Playstation mit Zubehör und Ladekabel. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell