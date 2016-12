POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 22.12.2016

Salzgitter (ots) - Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall und wird leicht verletzt Salzgitter-Lebenstedt, Hüttenring, 21.12.2016, 17.10 Uhr Ein 16-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Mittwochabend mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Gehweg des Hüttenrings. Als er dann plötzlich auf die Straße fuhr, konnte ein 47-jähriger Fahrer eines Transporters nicht mehr rechtszeitig ausweichen und stieß mit dem 16-Jährigen zusammen. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer alkoholisiert war. Der Alcomat zeigte einen Wert von 0,85 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Schaden: rund 5000 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten Salzgitter-Lebenstedt, Peiner Straße, 21.12.2016, 18.00 Uhr Am Mittwochabend kam es auf der Peiner Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem die beiden Autofahrer leicht verletzt worden sind. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte von einem Grundstück auf die Peiner Straße fahren und übersah dabei den 58-jährigen Autofahrer. Schaden: rund 3500 Euro

Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin Salzgitter-Lebenstedt, Dürerring, 21.12.2016, 12.45 Uhr Eine 14-jährige Radfahrerin fuhr am Mittwochmittag plötzlich auf den Dürerring und übersah dabei die 41-jährige Autofahrerin. Beim Zusammenstoß wurde die 14-Jährige verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Schaden: rund 820 Euro

Zeugenaufruf/ Polizei sucht beschädigtes Auto Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße, in Höhe Klinikum, 20.12.2016, 16.10 Uhr Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, beobachtete eine Zeugin auf der Kattowitzer Straße, in Höhen Klinikum, einen Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Autofahrerin hatte beim Fahrspurenwechsel ein rechts neben ihr fahrendes blaues Auto beschädigt. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Dank der aufmerksamen Zeugin konnte die Autofahrerin ermittelt werden. Die Polizei sucht nun den bei dem Unfall beschädigten blauen Kleinwagen. Das Auto müsste an der Fahrerseite beschädigt sein. Der Fahrer des Kleinwagens oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter:05341-1897-0, zu melden.

Körperverletzung Salzgitter Bad, Martin-Luther-Platz, Stadtteiltreff, 21.12.2016, 14.00 Uhr Am Mittwochmittag wurde eine 43-jährige Frau im Stadtteiltreff in Salzgitter Bad von ihrem 44-jährigen Ex-Lebensgefährten zwei ins Gesicht geschlagen. Gegen den 44-Jährigen wird nun ermittelt.

Zünden von "Polenböllern"/Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz Salzgitter-Lebenstedt, Saldersche Straße, 21.12.2016, 16.00 Uhr Am Mittwochabend wurde von einem 16-Jährigen auf dem Verbindungsweg zum Stadtpark ein sogenannter "Polenböller" gezündet. Als er von den Polizeibeamten kontrolliert werden sollte, versuchte er zu flüchten. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sachen, konnten noch weitere "Polenböller" festgestellt werden. Die Böller wurden sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen wird nun ermittelt.

