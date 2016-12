POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.12.16

Peine (ots) - Diebstahl

Ort: 31228 Peine, Vöhrum, Am Fischteich Datum: Mo., 19.12.2016, 18:00 Uhr - Mi., 21.12.2016, 09:30 Uhr Unbekannte gelangten durch ein Tor auf ein weitläufiges Gartengrundstück und entwendeten einen Aufsitzrasenmäher sowie eine Motorsense aus einem Gartenschuppen. Schaden: 2000 EUR

Sachbeschädigung

Ort: 31241 Ilsede, Groß Ilsede, Schulstraße Datum: Fr., 25.11.2016, 00:00 Uhr - Mo., 28.11.2016, 23:59 Uhr An der Turnhalle der Grund- und Hauptschule wurden zwei Fensterscheiben eingeschlagen . Schaden: 300 EUR

Außenputz beschädigt

Ort: 38268 Lengede, Am Kreisel Datum: Mo., 19.12.2016, 00:00 Uhr An der Außenwand des Rewe-Marktes wurde die Wäremdämmung durch Eindrücken der äußeren Putzschicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Unfallflucht

Ort: 31241 Ilsede, Klein Ilsede, Zum Kiesteich Datum: Sa., 17.12.2016, 16:30 Uhr Ein Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich gegen den am Fahrbahnrand befindlichen Stromkasten. Dabei wurde das Plastikgehäuse beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort . Laut eines Zeugenhinweises könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen weißen Transporter handeln.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell