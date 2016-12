POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 21.12.2016

Salzgitter (ots) - Diebstahl einer Geldbörse Salzgitter-Lebenstedt, Buslinie Nr. 630/619, 19.12.16, 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Unbekannte entwendeten am Montagnachmittag die Geldbörse eines Busfahrers im Linienverkehr. Die Geldbörse habe sich in der Jacke des Fahrers befunden, die hinter dem Fahrersitz an einem Haken gehangen hätte.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Fahrraddiebstahl Salzgitter-Lebenstedt, Mammutring, 19.12.16, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Unbekannte entwendeten Montagmittag ein Fahrrad, das vor einer Arztpraxis im Mammutring abgestellt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hellbraunes Damenfahrrad des Herstellers Hercules. Das Fahrrad war mit einem Zylinder-Kabelschloss am Vorderrad gesichert. Der Zeitwert beträgt etwa 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Unbekannte brechen Kasse auf Salzgitter-Thiede, Schäferwiese, 20.12.16, 17:35 Uhr bis 17:38 Uhr

Am späten Dienstagnachmittag hebelten Unbekannte, während einer kurzen Abwesenheit des Verkäufers, die elektronische Registrierkasse des Weihnachtsbaumverkaufsstandes in der Schäferwiese auf. Die Täter konnten mit etwa 400 Euro Bargeld unerkannt flüchten.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Wohnungseinbruch Salzgitter-Lebenstedt, Imatraweg, 20.12.16, 15:45 Uhr bis 19:20 Uhr

Unbekannte nutzten am Dienstagnachmittag die Abwesenheit einer 63 Jährigen und drangen, auf bislang unbekannte Weise, in ihre Wohnung ein. Die Täter durchsuchten mehrere Behältnisse nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Polizei stoppt zwei Autofahrer unter Alkohol bzw. Drogenbeeinflussung

Am Dienstagmittag kontrollierten Polizeibeamte auf der Konrad-Adenauer-Str. in Salzgitter-Lebenstedt den Wagen eines 29 Jährigen aus Salzgitter. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der 29 Jährige körperliche Auffälligkeiten, die den Anfangsverdacht hinsichtlich des Konsums von Betäubungsmitteln ergaben. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamine. Dem 29 Jährigen wurde, nach einer Blutentnahme, die Weiterfahrt bis zum Abbau der Inhaltsstoffe untersagt.

In der Nacht zu Mittwoch stoppten Polizeibeamte einen 41-jährigen Autofahrer auf dem Gerichtsweg in Salzgitter-Salder. Die Beamten konnten Alkoholgeruch in der Atemluft des 41 Jährigen feststellen. Ein am Anhalteort durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille. Gegen den 41 Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, der Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

