POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom Dienstag,den 10.10.2017

Goslar (ots) - Schuppenaufbruch in Gartenanlage:

Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam in der Zeit vom So. 01.10.2017, 16:00 Uhr bis Mo. 09.10.2017, 14:00 Uhr einen Schuppen im Bereich der Gartenanlage der Osterwiecker Straße in Vienenburg. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322-911 110 entgegen.

"Leergutdiebstahl" und Diebstahl einer Statur:

Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht in der Nacht zum heutigen Dienstag Leergut von einem Grundstück eines Einfamilienhaus der Amsbergstraße in Bad Harzburg entwendet zu haben. Weiter sollen sie eine "Adler- Statur" aus Metall entwendet haben. Dabei wurde die Statur im Sockelbereich beschädigt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322-911 110 entgegen.

Betriebsunfall:

Im Bereich eines Betonwerkes in Wiedelah kam es am gestrigen Tag gegen 16:00 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Dabei stürzte -nach bisherigen Erkenntnissen- ein 48 j. Mitarbeiter von einer Arbeitsplattform aus einer Höhe von ca. 4 m. Hierdurch zog sich der Mitarbeiter Verletzungen zu, die eine Verlegung mit einem Rettungshubschrauber in eine Braunschweiger Klinik erforderlich machten. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

