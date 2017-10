POL-GS: Pressebericht Polizeistation Langelsheim

Goslar (ots) - Trickdiebstahl

Am Montagvormittag erstattete ein 78-jähriger Langelsheimer eine Anzeige, weil er in Goslar bestohlen wurde. Er befand sich morgens gegen 09.00 Uhr in Goslar in der Rosentorstraße. Auf ihn kam ein Ausländer zu, der ihm eine Münze entgegenhielt. Der Ausländer sprach kein deutsch. Der 78-jährige Langelsheimer versuchte, dem Ausländer mit Geesten zu erklären, dass er kein Geld zum Wechseln dabei habe. Trotzdem kam der Ausländer mit der Münze immer wieder auf ihn zu. Erst zuhause bemerkte der Langelsheimer Bürger, dass ihm seine Geldbörse aus der Aussentasche seiner Jacke entwendet wurde. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch Personaldokumente des Geschädigten.

Seltsamer Fund beim Pilzesuchen

Eine 61-jährige Langelsheimerin hat am Montag, d. 09.10.2017, beim Pilzesammeln in dem Waldstück beim Gut Riechenberg einen noch fast neuwertigen Motorradhelm gefunden. Der Motorradhelm wurde heute bei der Polizei Langelsheim abgegeben und wird als Fundsache an die Stadt Goslar weitergeleitet.

/Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell