POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 10.10.2017

Goslar (ots) - Diebstahl einer Handtasche

Am 06.10.2017, in der Zeit von 12.30 bis 13.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter in einem Einkaufscenter Am Wihelmsbad eine Handtasche, in der sich auch die Geldbörse befand, von einer 86-jährigen Frau aus Seesen. Vermutlich wurde die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. (bür)

