POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Goslar (ots) - Am Montag, dem 09.10.2017, befährt eine 49jährige Andreasbergerin gegen 11.00 Uhr mit ihrem PKW Mitsubishi die Bundesstraße 242 aus Richtung Clausthal-Zellerfeld kommend, in Richtung Sonnenberg. Während des Durchfahrens einer Rechtskurve, ca. 300 Meter vor der Ortslage Sonnenberg, kommt die Beteiligte aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und rutscht in der Folge in den Straßengraben. Hier kommt der Mitsubishi mit wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro auf der Fahrzeugseite zum liegen/stehen. Die Andreasbergerin muss verletzt mittels RTW dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden.

