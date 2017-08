POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Unerlaubter Anbau von Betäubungsmitteln:

Im Rahmen einer Überprüfung am Dienstag, den 08.08.2017, und Befragung eines Bewohners in der Herzog-Wilhelm-Straße kam es zum Auffinden von mehreren Hanfpflanzen in dessen Wohnung. Der 58jährige Mann hatte sie auf seinem Balkon in Blumentöpfen gezogen. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren eingleitet.

Diebstahl eines Fahrrades:

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag, den 07.08.2017, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, ein auf einem Grundstück in der Breite Straße verschlossen abgestelltes Mountainbike der Marke UNIVEGA, Typ 500, schwarz.

