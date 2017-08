POL-GS: PI Goslar (Liebenburg): Auto zerkratzt.

Goslar (ots) - Liebenburg. Am Dienstag, zwischen 07.50 und 18.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen im Parkhaus einer Privatklinik in der Lindenstraße abgestellten schwarzen Skoda Octavia mit GS-Kennzeichen, in dem sie die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Bei der Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 05346/1028 zu melden.

Siemers, KOK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell