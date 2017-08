POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Langelsheim

Goslar (ots) - Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Am Montag, d. 07.08.2017, 14.20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 515 (Innerstetal) zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein Ein 41-jähriger Pkw Fahrer aus Goslar befuhr die L 515 von Lautenthal kommend und wollte vor Langelsheim nach links auf die Bundesstraße 82 abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommendsen Pkw, der von einer 81-jährigen Fahrerin aus Langelsheim gesteuert wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 25000 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Montag, gg. 17.30, in Langelsheim. Eine 16 jährige Fahrradfahrerin aus Langelsheim wollte von der Jäneckenstraße in die Mühlenstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw der die bevorrechtigte Mühlenstraße in Richtung Europakreuzung befuhr. Der Pkw-Fahrer (32 Jahre aus Langelsheim) blieb unverletzt, die Radfahrerin mußte im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Der Sachschaden am Pkw und Fahrrad beträgt ca. 3200 Euro. /Krz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell