POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 08.08.2017

Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus einem VW Bus

In der Zeit vom 06.08.2017, 19.30 Uhr, bis 07.08.2017, 10.00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in den Innenraum eines VW-Busses einer 37-jährigen Frau, der vor einem Wohnhaus in Seesen in der Kniestraße abgestellt war, einzudringen. Vermutlich aufgrund einer Alarmanlagenauslösung wurden die Täter an der Ausführung gehindert. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon: 05381-9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

