POL-GS: Geschwindigkeitsüberwachung

Goslar (ots) - Braunlage - Am Sonntag, den 06.08.2017, wurde über den Tag verteilt, an drei Standorten um Braunlage, die Geschwindigkeit auf der B4 überwacht. Insgesamt wurden sieben Verstöße im Bußgeldbereich festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 203 km/h bei erlaubten 100 km/h. Bei Überschreitungen in diesem Bereich ist ein Bußgeld in Höhe von 600EUR und ein dreimonatiges Fahrverbot vorgesehen.

BM

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell