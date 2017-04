POL-GS: PI Goslar: Präventionsbörse am 5. März 2017 bei der Polizei Goslar

Goslar (ots) - Die Polizeiinspektion Goslar lädt alle Interessierten zu einer Präventionsbörse in die Aula der Polizeidienststelle in Goslar ein. Es wird einen Einblick in die unterschiedlichen Themenbereiche der polizeilichen Prävention geben:

Beauftragter für Kriminalprävention: Einbruchschutz, Enkeltrick;

Verkehrssicherheitsberater und Sachbearbeiter Verkehr: "Sicher durch den Harz" und in Kooperation mit der Verkehrswacht Goslar "Fit im Alter";

Beauftragte für Jugendsachen: Vorstellung der neuen Präventionskampagne zum Thema Cannabis "Die Rauchmelder", "Mobbing / Cybermobbing" in Kooperation mit dem Jugendschutz des Landkreises Goslar;

Aus- und Fortbildung: Informationsstand für SchülerInnen, die den Wusch haben ein Studium bei der Polizei Niedersachsen zu machen, und

Weißer Ring / Opferschutz.

Wann und wo finden Sie uns?

Sonntag, 05.März 2017, 11.00 bis 15.00 Uhr, Polizeidienststelle Goslar, Heinrich-Pieper-Straße 1, 38640 Goslar.

Siemers, KOK

