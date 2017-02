POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 03.02.2017

Goslar (ots) - Zwei Einbrüche

Liebenburg. Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in der Königsberger Straße ein. Bei dem ersten Objekt gelangten sie durch die aufgehebelte Terrassentür in das Innere des Hauses.Bei dem zweiten Objekt hebelten die unbekannten Täter ein Fenster in der Höhe von 2,30 m auf. Beide Häuser wurden von den zu ermittelnden Tätern durchsucht. Es wurde Schmuck und Bargeld im Werte von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Goslar unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden. (kb)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell