POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Einbruch in Gartenlaube in Vienenburg:

Durch bislang unbekannte Täter wurde an einer Gartenlaube (Holzgebäude) im Ortsteil Wöltingerode, am Hercyniaweg, das Fenster aufgedrückt. Daraus wurden dann ein altes Luftgewehr, eine Luftpistole sowie eine Packung Munition entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen dem 23.01.2017, 16.00 Uhr und dem 01.02.2017, 09.00 Uhr.

Einbruch in Gaststätte in Vienenburg, Heilerstraße, in der Zeit von Sonntag, den 29.01.2017, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, den 02.02.2017, 14.00 Uhr:

Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten bisher unbekannte Täter in den Gastraum eines Lokals. Hieraus nahmen sie Spirituosen und eine Wildkamera mit. Im Außenbereich der Gaststätte ließen sie sich an den Dekorationen aus und verursachten Vandalismusschäden

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell