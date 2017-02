POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 02.02.2017

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Unerlabtem Entfernen vom Unfallort

Am 02.02.2017, 07.30 bis 16.30 Uhr, war in 38700 Braunlage, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße 2, ein weißer Pkw Skoda Yeti mit OHA-Zulassung am Fahrbahnrand parkend abgestellt. Während der Abstellzeit wurde der Pkw Skoda Yeti vermutlich beim Vorbeifahren eines anderen Kfz linksseitig auf der Fahrerseite (vorderer Kotflügel, Fahrertür sowie Felge vorn) beschädigt Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro am Pkw Skoda Yeti. Der/die verantwortliche Fahrzeugführer/in entfernte sich vom Unfallort. Die Polizeistation Braunlage bittet Zeugen sich unter 05520-93260 zu melden.

Jo.

