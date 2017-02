POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 02.02.2017

Goslar (ots) - Ferienwohnung gemietet aber nicht bezahlt

In der Zeit vom 21. bis 24. Januar 2017 mietete ein 30-jähriger Mann aus Salzgitter eine Ferienwohnung in Lautenthal an und zog mit seiner Familie auch dort ein. Anstelle die erforderliche Rechnung in Höhe von 200 Euro zu bezahlen, verschwanden die Personen allerdings über Nacht. Der Vermieter erstattete jetzt bei der Polizei Langelsheim Strafanzeige wegen Einmietebetruges.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

