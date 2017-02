POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.02.17

Goslar (ots) - Einbruch in Einfamilienwohnhaus.

Goslar. In der Zeit von Mittwochabend, 19.00 Uhr, bis Mittwochabend, 21.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienwohnhaus in der Rudolf-Fischer-Straße ein, durchsuchten die hier befindlichen Räumlichkeiten und Behältnisse und entwendeten nach ersten Feststellungen Bargeld, Uhren und diverse Schmuckgegenstände. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Mittwoch, zwischen 09.30 und 10.15 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines auf einem Parkplatz in der Klubgartenstraße, zwischen Landkreis und Bahnhof, ordnungsgemäß abgestellten silberfarbenen VW Golf mit Goslarer Kennzeichen durch ein Fahrzeug vermtl. bei Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KOK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell