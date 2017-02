POL-GS: PI Goslar: Weitere Informationen zur Kontrolle Neuwerksgarten.

Goslar (ots) - Goslar. Bei der am gestrigen Tage, in der Zeit zwischen 13.15 und 15.00 Uhr, durchgeführten Kontrolle des Neuwerksgartens, der zahlreichen Drogenkonsumenten als Treffpunkt dient und in dem in den Wintermonaten regelmäßig ein Container als Witterungsschutz aufgestellt wird, wurden insgesamt 19 Personen überprüft und durchsucht.

Diese Maßnahmen führten zum Auffinden und anschließender Sicher-stellung u.a. von Betäubungsmitteln und einem Schlagring.

Bei einer Durchsuchung des Containers selbst fanden sich ebenfalls diverse Betäubungsmittel, Konsumutensilien sowie ein Teleskopschlagstock und ein Messer, die allerdings keiner Person zugeordnet werden konnten.

Insgesamt wurden Strafverfahren in fünf Fällen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, in drei Fällen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und in einem Fall wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Siemers, KOK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell