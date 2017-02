POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 02.02.2017

Goslar (ots) - Verkehrsunfall

Am 01.02.2017, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Osterode mit seinem LKW die B 243 von Seesen in Richtung Osterode. In der Abfahrt wollte er nach rechts Richtung Münchehof abbiegen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der 58-Jährige von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. (bür)

Am 01.02.2017, gegen 18.00 Uhr, rangierte eine 54-jährige Frau aus Northeim mit ihrem PKW in Seesen in der Halfe Hufe aus einer Parklücke und stieß gegen das dort geparkte Fahrzeug eines 83-jährigen Mannes aus Seesen. An dem Fahrzeug des 83-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. (bür)

