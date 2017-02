POL-GS: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots) - Am 01.Februar 2017, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 58jährige Frau aus Osterode mit ihrem Pkw die B 241 aus Richtung Clausthal-Zellerfeld Richtung Osterode. In Höhe der Gaststätte "Alte Ziegelhütte" kam ihr ein weißer Lieferwagen entgegen, der auf ihre Fahrbahnseite geriet. Obwohl die Pkw-Fahrerin aus Osterode möglichst weit rechts fuh, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, Dabei wurde der linke Außenspiegel des Pkw abgefahren. Der Fahrer des weißen Lieferwagens setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe am Pkw beläuft sich auf ca. 300,-Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 941100, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell