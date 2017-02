POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Streitigkeiten führten zu Handgreiflichkeiten:

Am Dienstag, den 31.01.2017, wurde die Polizei in den Abendstunden zweimal gerufen, weil es in einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ilsenburger Straße zwischen einer Gruppe von feiernden Bewohnern und Gästen zu Streitigkeiten gekommen ist. Der zunehmende Konsum von Alkohol und die Streitigkeiten führten dann auch zu körperlichen Auseinandersetzungen von drei Männern im Alter von 25 bis 56 Jahren. Zunächst versetzte um 17.00 Uhr der 56jährige einem 25jährigen einen Kopfstoß. Eben dieser 56jährige schlug dann gegen 19.30 Uhr einem 29jährigen mit der Faust auf die Nase, so dass dieser in das Krankenhaus eingeliefert werden musste.

