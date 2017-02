POL-GS: PI Goslar (Langelsheim): Unter Betäubungsmitteleinfluss mit dem Auto unterwegs.

Goslar (ots) - Langelsheim. Am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, wurde ein 32-jähriger Liebenburger mit seinem Pkw in der Langen Straße kontrolliert. Dabei ergaben sich Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln, was sich im Rahmen eines Schnelltests auch bestätigte. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

