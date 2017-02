POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz von Dienstag, 31.02.2017, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 01.02.2017 10:00 Uhr

Goslar (ots) - Warnung vor Dachlawinen bei Tauwetter

In den vergangenen Tagen bestand im Bereich Clausthal-Zellerfeld und Umgebung vermehrt die Gefahr von Dachlawinen aufgrund des vorübergehend eintretenden Tauwetters. Insbesondere Fußgänger und Fahrradfahrer sollten sich dieser Gefahr bewusst sein und aufgestellte Hinweisschilder beachten. Fahrzeugführer werden hiermit auch darauf hingewiesen, ihr Fahrzeug nicht auf den Gehwegen zu parken und somit die Breite des Gehwegs zu verringern. Verantwortliche Fahrzeughalter und/oder -führer müssen dabei mit einem Verwarngeld rechnen!

Fundunterschlagung einer Geldbörse

Am 31.02.2017, gegen 11:00 Uhr, nutzt eine 66-jährige Frau aus Potsdam die Telefonzelle am Paul-Lincke-Platz, in 38644 Hahnenklee. Nachdem sie die Telefonzelle wieder verlassen hatte, bemerkte sie das Fehlen ihres schwarzen Geldbeutels der Marke "Voi". Nachdem sie nach zehn Minuten Nachschau nach ihrem Geldbeutel hielt, war dieser nicht mehr in der Telefonzelle. In ihrem Geldbeutel befanden sich neben diversen Versicherungskarten und ihrer EC-Karte auch 400 Euro Bargeld. Eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung wurde gefertigt. Zeugen die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hahnenklee (Telefon: 05325-2154) zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Am 31.02.2017, um 15:43 Uhr, kommt es im Begegnungsverkehr auf der Leibnizstraße, in 38678 Clausthal-Zellerfeld, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus aus Katlenburg-Linden und einem PKW aus Clausthal-Zellerfeld. Als der PKW-Führer den Fahrer des Reisebusses versucht anzusprechen, entfernt dieser sich vom Unfallort. Über das amtliche Kennzeichen des Reisebusses konnte dieser ermittelt werden. Entsprechende Schäden wurden am Reisebus festgestellt. Die Schäden an PKW und Reisebus belaufen sich insgesamt auf circa 800 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet.

Grober Unfug bei starker Alkoholbeeinflussung

Am Mittwoch, den 01.02.2017, gegen 04:10 Uhr, stellt ein Zeitungsverteiler der Goslarschen Zeitung seine sog. Karre auf dem Gehweg in der Osteröder Straße, 38678 Clausthal-Zellerfeld, ab. Als er nach kurzer Zeit zu seiner Karre zurückkehrt stellt er fest, dass zwei männliche Personen diese in Richtung Ortsausgang ziehen. Als er die augenscheinlich alkoholisierten Personen anspricht, reißen sie circa 50 Zeitungen aus der Karre heraus und werfen diese auf den Boden. Anschließend laufen die beiden Personen Richtung Ortsausgang. Die Karre und die Zeitungen werden am Ort belassen. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wird angestrebt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Oberharz (Telefon: 05323 94110-0) zu melden.

i.A. Galante, PK

