POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Tankbetrug an Vienenburger Tankstelle:

Ein noch zu ermittelnder Fahrzeugführer betankte seinen Pkw am Montag, den 30.01.2017, gegen 21.10 Uhr, an der Esso-Tankstelle an der Wiedelaher Straße in Vienenburg mit Superbenzin. Allerdings setzte er sich anschließend wieder in sein Fahrzeug und verließ die Tankstelle, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichenschilder zuvor in Ilsenburg entwendet worden sind.

Reifen zerstochen:

Im Zeitraum von Sonntag, den 29.01.2017, 10.00 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Montag, den 30.01.2016, 09.00 Uhr, wurden alle vier Reifen an einem Renault 19 zerstochen. Der Pkw parkte in dieser Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz an der Ecke Westeroder Straße/Radauberg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell