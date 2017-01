POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 30.01.2017

Goslar (ots) - Clausthal-Zellerfeld. In der Zeit von Freitag, 20.30 Uhr bis Sonntag 09.00 Uhr wurde am ZOB in der Bahnhofstraße ein dort ordnungsgemäß geparkter Bus durch Graffiti beschädigt. Die unbekannten Täter sprühten mit gelber Sprühfarbe das TAG "Rusa MC". Dieses TAG ist etwa 170 cm breit und etwa 120 cm hoch. Der eingetretene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Clauthal-Zellerfeld unter der Telefonnummer 05323/941100 zu melden. (kb)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell