POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 30.01.2017

Goslar (ots) - Diebstahl von Kennzeichen

In der Zeit vom 27.01.2017, 18.45 Uhr, bis 28.01.2017, 07.40 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Posttransporter, der auf dem Parkplatz des Zustellstützpunktes der Post AG in Seesen, Braunschweiger Straße, abgestellt war, die amtlichen Kennzeichen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell