POL-GS: Polizeistation Braunlage: Pressemeldung für den Zeitraum 28.01. bis 29.01.2017

Goslar (ots) - Das Wochenende im Oberharz, speziell auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Braunlage war geprägt von massiven Verkehrsaufkommen durch Tages,- und Feriengästen. Am Samstag und Sonntag waren ab spätenstens 09.00 Uhr sämtliche Parkplätze belegt. Es bildeten sich hierbei teilweise lange Staus. Im Bereich der Pst. BRL wurden Sa. u. So insgesamt 13 Verkehrsunfälle, bei denen es zumeist um Einpark,- bzw. Ausparkunfälle und um Auffahrunfälle handelt und bei denen es zumeist bei geringeren Blechschäden blieb, gemeldet.

Zwei Mal entferten sich Unfallfahrer, ohne ihren gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten. Sie begingen damit den Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht.

Flucht 1: Am Samstag, den 28.01., streift ein weißer PKW, in Form eines Caddy in der Zeit zw. 08.00 Uhr u. 08.45 Uhr einen, in der Harzburger Straße, 38700 Braunlage parkenden PKW Daimler, Typ Vito aus Frankenfeld ( Nds. ). Hierdurch wird der Außenspiegel des Vito nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 500 Euro. Der vermutl. männl. Fahrzeugführer entfernt sich trotz eines eindeutig und laut warnehmbaren Knalles unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizei BRL in Verbindung zu setzten.

Flucht 2: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stößt am Sonntag, im Zeitraum zw. 07.40 Uhr und 09.30 Uhr beim Ausparken auf dem Großparkplatz ( Höhe Blockhaus ) "Am Amtsweg" in Braunlage gegen die linke hintere Beifahrertür eines PKW VW Passat aus Gifhorn. Gleichzeitig stößt er noch gegen an das linke hintere Heck eines PKW Ford Focus aus Horst. Am PKW Passat entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Am PKW Ford ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der oder die verursachende Fahrzeugführer/in entfernt sich auch hier unerlaubt vom Unfallort. Auch hier werden Zeugen des VU gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, läuft eine Gruppe junger Männer gegen 01.30 Uhr mitten auf der Fahrbahn der Harzburger Straße in Braunlage. Als sich aus Rtg. Ortseinfahrt ein 21jähriger aus Braunlage mit seinem PKW Twingo von hinten nähert, bremst er sicherheitshalber seinen PKW ab und fährt dann langsam an der Gruppe vorbei. Um die Personen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen und darum zu bitten, doch den Gehweg zu benutzen, stoppt er seinen PKW. In diesem Moment tritt einer der Männer unvermittelt gegen den Außenspiegel der Beifahrertür und zerstört diesen, bzw. beschädigt diesen erheblich. Pech für den Sachbeschädiger und die durch starken Alkoholgenuß teiw. aggressive Gruppe war, dass sich zu diesem Zeitpunkt gerade der Streifenwagen der Pst. Braunlage näherte. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte die Gruppe eingeholt und sämtliche Personalien festgestellt werden. Der Beschuldigte zur Tat wurde ermittelt und ein Strafverfahren eingeleitet.

