POL-GS: PRESSEMITTEILUNG des PK Bad Harzburg (31.12.2016 / 01.01.2017)

Goslar (ots) - PRESSEMITTEILUNG des PK Bad Harzburg (31.12.2016 / 01.01.2017)

Bad Harzburg

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, zwischen 00 Uhr und 03:20 Uhr, ereignete sich auf der Viehweide ein Verkehrsunfall. Hierbei überfuhr ein Kraftfahrzeug, aus Richtung Landstraße kommend, einen Fahrbahnteiler samt dem sich darauf befindlichen Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Mögliche Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110 in Verbindung zu setzen.

Häusliche Gewalt

Ebenfalls Sonntag Nacht, ca. 02 Uhr, kam es zwischen Lebenspartnern zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der Mann die Frau würgte und vom gemeinsamen Bett warf. Hieraufhin zog sich diese Verletzungen im Rückenbereich zu. Weiterhin wurde bei dem Versuch, die Polizei anzurufen, durch den Mann das Handy der Lebensgefährtin beschädigt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,74 o%. Dieser wurde aus gefahrenabwehrenden Gründen dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt.

Vienenburg

Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 28.01.2017, gegen 23:48 Uhr, unterzog eine Polizeistreife einen 61-jährigen Bad Harzburger Pkw-Fahrer einer Alkoholkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser alkoholische Getränke genoss und hierdurch auf einen Wert von 1,29 %o kam. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann wurde eingeleitet - das Fahrzeug musste vor Ort abgestellt werden und stehen bleiben.

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 29.01.2017, gegen 01:08 Uhr, unterzog eine Polizeistreife einen 26-jährigen Vienenburger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser Drogen konsumiert hatte (Kokain), was auf Grund eines positiven Drogentestes festgestellt werden konnte. Ein Ordnungswidrikeitenverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet - das Fahrzeug musste vor Ort abgestellt werden und stehen bleiben.

Drogenfahrt

Ebenfalls am Sonntag, den 29.01.2017, gegen 02:15 Uhr, unterzog eine Polizeistreife einen 49-jährigen Vienenburger Pkw-Fahrer einer Alkoholkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser alkoholische Getränke genoss und hierdurch auf einen Wert von 0,74 %o kam. Ein Ordnungswidrikeitenverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet - das Fahrzeug musste vor Ort abgestellt werden und stehen bleiben.

