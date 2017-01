POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Samstag, 28.01.2017, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.01.2017, 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Körperverletzung: Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:37 Uhr verlässt ein 45-jähriger Goslarer eine Gaststätte in der Marktstraße, um mit einem Taxi nach Hause zu fahren. Aus unbekannter Ursache versucht er einen Pkw Mercedes mit Hildesheimer Zulassung zu besteigen. Daraufhin wird er durch einen Insassen dieses Pkw an beiden Armen ergriffen und mit dem Kopf gegen eine dortige Hauswand geschleudert. Dabei erleidet das alkoholisierte Opfer eine stark blutende Platzwunde am Kopf und muss zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Goslar eingeliefert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Pkw verläuft negativ. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse: Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, hielt sich eine 56-jährige Frau aus Bad Harzburg in Goslar in der Fischemäkerstraße in einem Bekleidungsgeschäft auf. In diesem Zeitraum wurde durch bislang unbekannten Täter die graue Ledergeldbörse aus der Handtasche der Frau entwendet. Dabei konnten 70,- Euro Bargeld und diverse Kundenkarten erlangt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Nötigung: Am Samstag, in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr, wurde eine 21-jährige Frau aus Wolfenbüttel an einer Waschanlage in der Gutenbergstraße von einem anderen männlichen Verkehrsteilnehmer genötigt. Nachdem die Frau ihren Pkw in einer Waschbox abgestellt hatte, wurde die Frau von dem Beschuldigten aufgefordert, die Waschbox umgehend mit ihrem Pkw zu verlassen, weil er diese Waschbox nutzen wolle. Sollte sie die Waschbox nicht verlassen, werde er sie schlagen. Erst durch das Eingreifen des Freundes des weiblichen Opfers ließ der Beschuldigte von der jungen Frau ab und verließ mit seinem Pkw das Gelände der Waschstraße. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. Mitte 40 / 50, geschätzte 180 cm groß, dunkle Haare, schmale Statur und bekleidet mit einer Jeans und einer dunklen Jacke. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Müllcontainern Am Samstagabend in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde ein Restmüllcontainer in der Mengestraße in Brand gesetzt. Ein Altpapierconatiner wurde im Bauernholz im Goslarer Stadtteil Oker gegen 20:15 Uhr in Brand gesetzt. In beiden Fällen entstand an den Containern Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt ca 1400,- geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Hausfriedensbruch In einem Warenmarkt in der Gutenbergstraße kam es im Laufe des Samstag zweimal zu einem Hausfriedensbruch durch eine amtsbekannte 24-jährige Goslarerin. Das erste Mal erschien sie in dem Markt gegen 14:50 Uhr. Das Hausverbot, dass in der Vergangenheit wegen mehrerer Ladendiebstähle ausgesprochen wurde, musste durch die Polizei durchgesetzt werden. Trotz allem erschien die Frau gegen 19:50 Uhr erneut in dem Warenmarkt und hielt sich in der Damentoilette des Marktes auf. Auch in diesem Fall befolgte sie nicht die Anweisungen der Mitarbeiter, so dass die Polizei erneut zum Einsatz kam. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsdelikte: 1.) Am Samstagmorgen stellte ein Polizeibeamter, der privat unterwegs gewesen ist, fest, dass ein 47-jähriger Goslarer mit seinem Pkw in Goslar die Straße Im Schleeke befuhr, ohne dass an dem Pkw ein amtliches Kennzeichen angebracht gewesen ist. Die hinzugezogene Streife konnte feststellen, dass der Pkw ohne gültige Pflichtversicherung geführt worden ist.

2.) Am Samstag gegen 16:20 Uhr wurde in der Von-Burgdorf-Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 24-jähriger Goslarer einen Pkw Mercedes im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die 46-jährige Mutter und Halterin des Pkw saß auf dem Beifahrersitz. Es wurde sowohl gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis als auch gegen die Mutter ein Strafverfahren wegen der Duldung der Fahrt eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten: 1.) Am Samstag, in der Zeit zwischen 10:35 Uhr und 11:50 Uhr, kam es am Osterfeld auf dem Parkplatz eines dortigen Seniorenwohnheimes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter blauer Pkw Renault Twingo mit Goslarer Zulassung wurde durch einen rangierenden Pkw beschädigt. An dem Renault Twingo entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2.) Am Samstag, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr, kam es auf dem unteren Parkdeck des real-Warenmarktes in Goslar zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken wurde durch bislang unbekannten Täter ein dort geparkter Pkw Skoda Octavia mit Heidelberger (HD) Zulassung beschädigt. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallgeschehen: Es kam im Berichtszeitraum zu weiteren vier Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

