POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 28.01.2017

Goslar (ots) - Ladendiebstahl

Am Freitag, 27.01.2017, gegen 18:35 Uhr, wurde den Beamten des Polizeikommissariats Oberharz ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld mitgeteilt. Hier soll eine 20-jährige amtsbekannte Frau diverse Lebensmittel in einem mitgeführten Kinderwagen verstaut haben. Daraufhin habe die Frau dann versucht das Geschäft vorbei am Kassenbereich zu verlassen, ohne jedoch die Waren zu bezahlen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach der Personalienfeststellung wurde diese vor Ort wieder entlassen.

Abgängiges Kind im Bereich Hahnenklee

Am Freitag, 27.01.2017, gegen 16:45 Uhr, meldete sich eine 45-jährige Touristin aus dem Bereich Achim bei der Dienststelle des Polizeikommissariats Oberharzes und teilte mit, dass ihr 8-jähriger Sohn nach einer "Meinungsverschiedenheit" ausgerissen sei.

Im Rahmen einer Personensuche in Hahnenklee im Bereich der Stabkirche und dem Liebesbankweg in Richtung Bockswiese, bei der auch die Feuerwehr Hahnenklee eingesetzt war, konnte das Kind gegen 18:00 Uhr durch einen Schneemobilfahrer wohlbehalten aufgefunden und schließlich seiner Mutter übergeben werden.

i.A. POK Schulze

