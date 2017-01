POL-GS: PI Goslar (Oberharz): Bei Verkehrsunfall verletzte Fußgängerin verstorben.

Goslar (ots) - Die beim Verkehrsunfall am 27.01.2017, 11.43 Uhr, auf der B 4, Bad Harzburg in Fahrtrichtung Torfhaus, Höhe Lerchenköpfe, schwer verletzte 61-jährige Fußgängerin (siehe OTS-Auftragsnr. 2864968 vom 27.01.17, 15.28 Uhr), die nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Nordhausen gebracht worden war, ist dort - noch in den Abendstunden des gleichen Tages - verstorben.

Siemers, KOK

