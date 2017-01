POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 27.01.2017

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Am 27.01.2017, 11.43 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger aus Goslar mit seinem Pkw die B 4 von Bad Harzburg kommend in Richtung Torfhaus. In Höhe der Lerchenköpfe im Rechtskurvenbereich am Beginn der Steigungsstrecke des Torfhausberges überquerte eine 61-jährige aus dem Kreis Merseburg dann die vierspurige B 4 von Ost nach West, um ihre Wanderung fortzusetzen. Der Pkw-Fahrer übersah bei tiefstehender Sonne die Fußgängerin, welche bereits fast die B 4 überquert hatte. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und kam schwerverletzt am rechten Fahrbahnrand i.R. Torfhaus zum Liegen. Nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wurde die schwerverletzte Fußgängerin per RHS dem Krankenhaus Nordhausen zugeführt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die B 4 war während der Unfallaufnahme von ca. 11.55 bis 13.00 Uhr voll gesperrt. RTW, NAW, RHS waren als Rettungskräfte eingesetzt.

Jo.

