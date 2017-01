POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Vienenburg - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol verursacht:

Ein 53jähriger Vienenburger befuhr am 26.01.2017, gegen 17.55 Uhr mit seinem Skoda Fabia den Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Osterwiecker Straße. Dabei übersah er einen 50jährigen Fahrradfahrer, der ebenfalls auf dem Parkplatz entlangfuhr. Es kam zu einer Kollision zwischen den Beteiligten, so dass der Fahrradfahrer von vorn auf den Pkw fiel. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Anschließend rollte das Fahrzeug gegen die verglaste Eingangstür eines Supermarktes und beschädigte diese stark. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der vor Ort mit einem Atemalkoholtestgerät gemessene Wert lag bei 0,83 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell