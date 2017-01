POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 26.01.17

Goslar (ots) - Einbruch in Reihenmittelhaus.

Goslar. In der Zeit von Dienstagmittag, 12.00 Uhr, bis Mittwochmittag, 12.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Reihenmittelhaus in der Bürgermeister-Papen-Straße ein, durchsuchten die hier befindlichen Räumlichkeiten und Behältnisse und entwendeten nach ersten Feststellungen Uhren und Schmuckgegenstände. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand einer Scheune.

Goslar. Am Mittwochmorgen geriet aus bislang nicht geklärter Ursache zunächst eine Gasflasche und anschließend teilweise die unmittelbar an ein Wohnhaus im Harzweg angrenzende Scheune in Brand. Dieser war gegen 08.45 Uhr vom 80-jährigen Eigentümer entdeckt worden, der sich bei seinen Löschversuchen Verletzungen der Hand zuzog. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte ihn medizinisch und brachte ihn anschließend auf Grund einer möglichen Rauchgasvergiftung in Krankenhaus Goslar. Das Feuer konnte schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 75.000 EUR. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Siemers, KOK

