POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Versuchter Einbruchssdiebstahl in Wohnhaus in Vienenburg:

In der Zeit von Dienstag, den 24.01.2017, 18.00 Uhr bis zum Zeitpunkt der Feststellung am 25.01.2017, 11.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Saarstraße einzubrechen. Sie versuchten dazu die Außentür eines Kellerzuganges aufzuhebeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell