POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Versuchter Einbruch in Gaststätte:

Am Montag, den 23.01.2017, gegen 04.30 Uhr, wurden zwei bislang unbekannte Täter bei dem Versuch in eine Gaststätte in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße einzubrechen durch einen Zeugen beobachtet. Sie waren dabei, zwei Fenster der Gaststätte aufzuhebeln, als sie den Zeugen bemerkten, ließen sie dann von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten.

Einbruchsdiebstahl aus Schuppen von Grundstück in Vienenburg:

In der Zeit zwischen Sonntag, den 22.01.2017, 18:00 Uhr bis Montag, den 23.01.2017, vormittags, wurde ein Schuppen auf einem Grundstück im Burgweg aufgebrochen. Die noch unbekannten Täter gelangten nach Aufhebeln der Vorhängeschlösser in den Schuppen und entwendeten daraus einen Suzuki Motorroller, zwei Motorradhelme, drei Motorradjacken sowie eine Werkzeugkiste mit Inhalt. Der Motorroller wurde zwischenzeitlich an der Osterwiecker Straße abgestellt aufgefunden.

