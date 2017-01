POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 24.01.17

Goslar (ots) - Einbrüche in Seniorenheime.

Goslar. Am vergangenen Wochenende waren insgesamt drei im Stadtgebiet befindliche Seniorenheime das Ziel bislang unbekannter Täter:

In der Zeit von Samstagabend, 12.00 Uhr, bis Montagmorgen, 07.30 Uhr, drangen sie nach Durchbohren der Terrassentür in das Büro eines Seniorenheims in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Straße ein, durchsuchten die Behältnisse und entwendeten einen weißen ca. 90 cm x 60 cm großen Stahltresor mit Inhalt.

In der Zeit von Sonntagmorgen, 02.15 Uhr, bis Montagmorgen, 09.25 Uhr, drangen sie nach Durchbohren dreier Fenster in die Büroräume eines Seniorenheims im Osterfeld ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen wurden keine Gegenstände entwendet.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Montagmorgen, 07.00 Uhr, versuchten sie, das Holzsprossenfenster zum Verwaltungsbereich eines Seniorenheims im Frankenberger Plan aufzuhebeln. Hier blieb es glücklicherweise beim Versuch.

In allen Fällen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während der angegebenen Zeiträume verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der angegebenen Tatorte festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Tagespflege.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 22.00 Uhr, bis Montagmorgen, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Durchbohren eines Fensters in die Tagespflege in der Martin-Luther-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, allerdings entstand durch die Tat entsprechender Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Sommerreifen gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagmorgen, 14.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter nach Durchkneifen des Maschendrahtzauns auf das Gelände eines Autohauses in der Bornhardtstraße, bauten anschließend die auf 18 Zoll Leichtmetallfelgen montierten Sommerreifen eines dort ausgestellten blauen Kia Niro ab und nahmen sie mit. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Schmierereien an Schulgebäude.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Hauswand eines Schulgebäudes in der Bornhardtstraße mit Schriftzügen, die mit gelber Farbe aufgetragen wurden. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

