POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 24.01.2017

Goslar (ots) - Unfall mit 14 000 Euro Sachschaden

Am Mo., 23.01.2017, 18.35 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Mann aus Wolfshagen mit seinem Pkw DB in Langelsheim die Ringstraße, i.R. Bahnhofstraße. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf einen am Fahrbahnrand geparkt stehenden Pkw DB auf. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca 14 000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

