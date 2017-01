POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 24.01.2017

Goslar (ots) - Beschädigung eines Fallrohres

Bereits am 20.01.2017, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Fallrohr einer Dachrinne an einem Haus in Lutter, in der Schulstraße, von einem 43-jährigen Mann aus Lutter beschädigt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. Das Fallrohr wurde bereits zuvor, vor ca. vier Wochen beschädigt. Der Schaden sei hier jedoch gering gewesen, so dass es nicht zu einer Anzeigenerstattung gekommen sei. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen, Telefon-Nr.: 05381-9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

