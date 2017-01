POL-GS: Pressemeldung - Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots) - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Clausthal-Zellerfeld: Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr in der Goslarschen Straße stellten Polizeibeamte des Polizeikommissariat Oberharz bei der Überprüfung eines Kraftfahrzeugführers Drogenbeeinflussung fest. Dem Fahrer des Audi wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer aus Goslar wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Betroffene muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Unfallflucht

Clausthal-Zellerfeld: Dank mehrerer Zeugenaussagen wurde am Sonntag eine Unfallflucht aufgeklärt. Ein 42- jähriger Einwohner aus Clausthal-Zellerfeld befuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Skoda die Straße "An der Marktkirche" und streifte beim Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Ohne eine Unfallaufnahme und Schadensregulierung zu ermöglichen entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt nach ersten Schätzungen rund 4000 EUR. Gegen den Verursacher wurde ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet und der 42-Jährige musste auf unbestimmte Zeit seinen Führerschein abgeben.

Zechprellerei - ZEUGENAUFRUF

Hahnenklee-Bockswiese: Ein unbekanntes Pärchen verzehrte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Gaststätte in der Rathausstraße zahlreiche Getränke. Auch anderen Gästen gab das Pärchen freizügig mehrere Getränke aus. Unter dem Vorwand erst Bargeld aus einem nahegelegenen Automaten abheben zu müssen, verließen die Zechbetrüger gegen 02:30 Uhr die Lokalität. Entgegen ihres Versprechens, danach die Zeche von über 100 EUR zu bezahlen, kehrte das Pärchen nicht zurück. Personenbeschreibung: 1.) weiblich, deutsch, etwa 25 Jahre, schlank, 175-180 cm, dunkle Haare (Pferdeschwanz), schmales Gesicht, große Augen ---- Person: 2.) männlich, deutsch, ca. 30 Jahre, kräftig (sportlich), ca. 190 cm, Glatze. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Hahnenklee oder das Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld.

Behinderung des Winter-/Räumdienstes - Halteverbotschilder werden "ignoriert"

Harz-/LK Goslar: In fast allen Orten des Oberharzes wurde in den zurückliegenden Tagen der Winter- und Räumdienst durch geparkte Fahrzeuge massiv behindert. Viele Fahrzeugführer missachteten und/oder ignorierten vorhandenen Halteverbotsschilder. Hierzu wurden bereits zahlreiche Parkverstöße geahndet. In einigen Fällen wurden auch schon versehentlich unter Schneemassen verborgene Pkw durch Schneeräumfahrzeuge beschädigt. Zum Teil waren die über mehrere Tage geparkten und völlig verschneiten Fahrzeuge für Mitarbeiter des Winterdienstes nicht mehr als solche erkennbar. An dieser Stelle ergeht an alle Fahrzeugbesitzer die eindringliche Bitte, unbedingt die bestehenden Halteverbote zu beachten.

Unfallflucht - ZEUGENAUFRUF

Clausthal-Zellerfeld: Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag in der Goslarschen Straße beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Ohne eine Unfallaufnahme und Schadensregulierung zu ermöglichen entfernte sich der Verursacher zw. 10:45 Uhr und 11:30 Uhr vom Unfallort. Der Sachschaden am beschädigten Ford Transit beträgt nach ersten Schätzungen rund 400 EUR. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld.

