POL-GS: PI Goslar: Auf frischer Tat erwischt.

Goslar (ots) - Goslar. Am Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, konnten nach Hinweis einer aufmerksamen Anwohnerin zwei männliche Personen, ein 37-jähriger und ein 39-jährige Goslarer, durch Einsatzkräfte der Polizei Goslar auf dem Gelände eines Gartencenters in der Feldstraße festgenommen werden.

Sie waren zuvor nach Übersteigen des Zauns auf das Grundstück gelangt, hatten das Fenster eines Gebäudeteils eingedrückt und waren danach durch die so entstandene Öffnung in die Verkaufsräume gelangt. Hier hatten sie unter anderem vergeblich versucht, mehrere Türen im Obergeschoss aufzuhebeln, verließen das Objekt anschließend unter Mitnahme diverser Gartengeräte sowie Lebensmittel.

Während der jüngere Beschuldigte einige Zeit in der Gewahrsamszelle verbrachte, wurde der ältere auf Grund von Medikamenteneinnahme vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Goslar gebracht. Der 37-Jährige wurde noch am Sonntag zum Sachverhalt vernommen, dabei räumte er die Tatbegehung ein, und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Braunschweig wieder entlassen.

Beide erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

