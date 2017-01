POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 22.01.2017

Goslar (ots) - Diebstahl von Schulranzen

Am Fr., in der Zeit von 08.30 bis 17.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Geschäft in der Poststr. in Seesen drei Schulranzen im Gesamtwert von 657 Euro (sch).

Verkehrsunfall

Am Sa., 10.35 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Seesener mit seinem PKW die Bahnhofstr. in Seesen in Rtg. Bismarckstr., als ein 55-jähriger Bockenemer mit seinem PKW von einem Parkplatz nach rechts auf die Bahnhofstr. einfuhr, um kurz danach gleich wieder verkehrsbedingt abzubremsen. Der nachfolgende Seesener konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf. Sachschaden insgesamt: ca. 2.000 Euro (sch).

Verkehrsunfall

Am Sa., 14.05 Uhr, befuhr eine 42-jährige Seesenerin mit ihrem PKW den Drakenpfuhl in Seesen in Rtg. Lautenthaler Str. . In Höhe der Einmündung Am Graben kam der PKW in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro (sch).

Sachbeschädigung an PKW

U.T. zerstachen in der Nacht zum Freitag die beiden rechten Reifen eines PKW BMW, der in der Berliner Str. in Engelade abgestellt war. Die Schadenshöhe beträgt ca. 120 Euro. Geschädigt ist ein 23-jähriger Seesener (sch).

