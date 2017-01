POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 21.01.2017

Goslar (ots) - Bad Harzburg und Vienenburg

1. Drogenkonsum in der Öffentlichkeit

Vienenburg. Am 20.01.2017 gegen 16.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass am Bahnhof in Vienenburg vermutlich zwei Personen mit Drogen hantieren würden. Bei der anschließenden Überprüfung konnten tatsächlich zwei Personen festgestellt werden, die auf der Fußgängerbrücke zwischen dem Bahnhofsgelände und dem Gebiet des Vienenburger Sees trotz regen Fußgängerverkehrs einen sogenannten Joint konsumierten. Es handelte sich bei den Beschuldigten um eine 18-jährige Wolfshägerin und um einen 36-jährigen Wiedelaher. Weiterhin wurde im Rahmen von polizeilichen Folgemaßnahmen an der Wohnanschrift des männlichen Beschuldigten noch eine geringe Menge Betäubungsmittel anderer Art aufgefunden und beschlagnahmt. Beide erwarten nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

2. Spiegel abgefahren und geflüchtet

Bad Harzburg. Am 19.01.2017, zwischen 17 und 20.30 Uhr, kam es auf der Ilsenburger Straße in Höhe der Hausnummer 33 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der parkende Pkw, VW Golf IV, eines 21-jährigen Vienenburgers angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Bad Harzburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05322-911110 zu melden.

Schierarndt, PK

