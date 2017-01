POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 20.01.2017

Goslar (ots) - Verkehrsunfall

Am 19.01.2017, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW in Seesen, Braunschweiger Straße an der Einmündung Talstraße, auf einen vor ihm stehenden PKW einer 19-jährigen Frau, ebenfalls aus Seesen, auf. Die 19-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten. Das Fahrzeug der 19-Jährigen wurde durch den Aufprall auf ein ebenfalls vor ihr stehendes Fahrzeug eines 50-jährigen Mannes aus Langelsheim geschoben. Die 19-Jährige wurde verletzt und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. (bür)

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 19.01.2017, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 31-jähriger aus Hildesheim mit seinem PKW die B 82 aus Richtung Goslar in Richtung Rhüden. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW in der Gegenrichtung. Kurz vor Ödishausen kam es zu einer Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel. Am PKW des 31-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 50 Euro am PKW. Der andere Unfallbeteiligte flüchtete unerkannt vom Unfallort. (bür)

