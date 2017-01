POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 19.01.2017

Goslar (ots) - Wildunfall

Am 18.01.2017, gegen 06.40 Uhr, befuhr eine 37-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW die K 64 von Kirchberg kommend in Richtung Seesen. Hierbei lief ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Das Reh wurde getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. (bür)

