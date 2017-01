POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage 18.01.2017 (Zeugenaufruf)

Goslar (ots) - Braunlage: Sachbeschädigung an Aufsteller für Plakate und Speisekarten (Zeugenaufruf)

Am Sonntag, den 15.01.2017, zwischen 01.00 Uhr und Montag, den 16.01.2017, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter drei Aufsteller für Plakate und Speisekarten die vor dem Cafe und Bistro "Hexenhäuschen ", Am Graben 5 aufgestellt waren sowie eine Speisekarte aus Holz, die am Cafe und Bistro, an der dortigen Hauswand angeschraubt ist. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. In diesem Zusammenhang sind drei männliche Personen aufgefallen, die als mögliche Täter in Frage kommen könnten. Die Personen gingen an dem Cafe Bistro Hexenhäuschen vorbei in Richtung Bahnhofstraße/Busbahnhof. Die PSt. Braunlage bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den drei männlichen Personen zwischen 18 und 21 Jahren machen können sich unter der Tel.-Nr.: 05520/9326-0, zu melden. Die drei männlichen Personen sind bereits in der Vergangenheit dort aufgefallen!!! (Alex Quast, POK) --

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell